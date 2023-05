PERDA: falece a senhora Sirlei dos Santos Nossa, aos 54 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu na madrugada desta terça-feira, às 4 horas, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga, a senhora Sirlei dos Santos Nossa, aos 54 anos de idade.

Nesta segunda-feira, a pedido da família, o votunews.com.br publicou uma nota pedindo orações pela sua saúde após ela passar por uma delicada cirurgia na Santa Casa, mas o seu estado de saúde era bem delicado. Infelizmente, Sirlei veio a óbito nesta madrugada, após sofrer parada cardíaca no hospital.

Sirlei era bastante conhecida no distrito de Simonsen, onde residia há vários anos. Era do lar, casada com o senhor Wanderley Aparecido de Souza, deixa os filhos Geovane Nossa de Souza e Jéssica Cristina da Silva, além dos netos Loraine e Luan.

Em instantes, mais informações aqui no votunews.com.br