PERDA: falece o policial militar aposentado cabo Amadeu

Faleceu nesta sexta-feira, em Votuporanga, o cabo da Polícia Militar aposentado Antonio Ferreira Amadeu, aos 67 anos de idade. Bastante conhecido em Votuporanga, querido por amigos e familiares, deixa a esposa Claudenice Amadeu, os filhos Adilson Amadeu e Cristiano Amadeu, além das netas Valentina Amadeu, Julia Amadeu e Antony Amadeu e as noras Valéria Paiola e Poliana Martins.

Cabo Amadeu se aposentou da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2007, deixando um extenso trabalho em prol a coletividade votuporanguense. O velório acontece no Cemitério e Crematório Rosa Mística, na rodovia Péricles Bellini – e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, no Cemitério Jardim das Flores – mesmo local do velório.

Aos amigos e familiares, o votunews se solidariza neste momento de dor pela perda do querido cabo Amadeu.

