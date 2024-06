PERDA: falece em Votuporanga Elaine Quiaveli, aos 48 anos de idade

Com grande tristeza, informamos o falecimento de Elaine Quiaveli, aos 48 anos, neste domingo. Era casada e deixa um filho, além de outros entes queridos.

Segundo informações da família ao votunews, durante o velório de Aparecida Belisário da Silva, o velório de Elaine acontece no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento está marcado para as 11 horas desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

