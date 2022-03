PERDA: falece a senhora Maria Romano Polizeli, aos 89 anos de idade

Faleceu, às 21h do dia 07 de março de 2022, por complicações do Alzheimer, a senhora Maria Romano Polizeli, que foi casada com Belmiro Polizeli (in memoriam). O sepultamento ocorreu na terça-feira, dia 08 de março, às 15h30, no cemitério municipal de Votuporanga.

Maria tinha 89 anos e deixa os filhos Osvaldo, Jesus, João e Sônia, a irmã Neide, além de netos, bisnetos, familiares e amigos.