Nota de falecimento:

Com pesar, comunicamos o falecimento da senhora Maria de Lourdes Crescêncio Salvador, aos 78 anos de idade, ocorrido em Votuporanga no último dia 24. Residia no Bairro Patrimônio Novo e era viúva de Luiz Salvador (foto junto), proprietário do Bar e Sorveteria Americana, ao lado do Cine Votuporanga. Deixa o filho Alexandre Crescêncio Salvador. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Votuporanga.