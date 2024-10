PERDA: falece a senhora Leny Sá, mãe do empresário votuporanguense Juliano Sá

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da senhora Leny Sá, ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia (17.out), em São José do Rio Preto. Ela deixa sete filhos, entre eles o empresário de Votuporanga, Juliano Sá, casado com Aline Sá.

O velório será realizado no Velório Municipal de Meridiano/SP, a partir das 9h desta sexta-feira (18), de onde sairá o féretro para o Cemitério Municipal daquela cidade, em horário a ser definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos. Que descanse em paz. 🕊️💔