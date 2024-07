Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da senhora Genny de Camargo, aos 90 anos de idade, vítima de parada cardiorrespiratória e neoplasia. Carinhosamente conhecida como “Tia Maria”, ela faleceu no Hospital Unimed de Votuporanga, no último domingo, dia 30. A senhora Genny era uma antiga moradora da rua Guaporé, 3695, Bairro São Judas Tadeu.

Era solteira e deixa irmãos, sobrinhos e um vasto círculo de amizades na Comunidade Santo Reis/Santa Luzia.

O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira, dia 1º, às 14:00 no Cemitério Parque Jardim das Flores de Votuporanga.

