PERDA: falece a senhora Dalva Ternero Dias, aos 68 anos de idade

NOTA DE FALECIMENTO:

É com muito pesar que o votunews comunica o falecimento da senhora Dalva Ternero Dias, aos 68 anos de idade, ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 28, em Votuporanga.

A senhora Dalva deixa as filhas Glenda Mirela Garcia e Glayza Miele Garcia, além de sete netos e uma bisneta. O seu corpo será velado a partir das 18 horas, desta quinta-feira, no Velório Municipal do Povoado de Vila Alves. Em seguida, o velório acontece das 10 às 12 horas, no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 12 horas, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Nossas condolências à família enlutada. Que Deus conforte os corações neste momento difícil.

