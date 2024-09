Faleceu aos 69 anos de idade, a senhora Fátima Viana, vítima de choque séptico, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Fátima deixa os filhos: Charles Viana (já falecido), Denes Wilton Viana, Alex Fernando Viana, Thamyres Viana de Lima, Willian Viana, Fábio Alessandre Viana e Diego Viana de Lima.

Natural de Pedranópolis – SP, seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado às 13h do último sábado, 7 de setembro, no Cemitério Rosa Mística Jardim das Flores de Votuporanga.

Nossos sentimentos à família e amigos. 🙏🌹