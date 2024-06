PERDA: falece a senhora Aparecida Belisário da Silva, aos 77 anos de idade

🌹 Com profundo pesar que o votunews comunica o falecimento da senhora 🌟 Aparecida Belisário da Silva, aos 77 anos de idade, que nos deixou na madrugada deste domingo, dia 09, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

💑 Casada durante 50 anos com o conhecido músico votuporanguense Eugênio da Silva, o Tesourinha – falecido vítima da COVID em 2020 – Aparecida era aposentada e residia na rua São Paulo, centro de Votuporanga.

👪 Era mãe de Lucas Belisário da Silva, Diretor Parlamentar da Câmara Municipal de Votuporanga, Ester, Eliane, Raquel (in memoriam) e Eugênio Junior (in memoriam). Deixa ainda os netos Felipe, Lucas Henrique, Júlia e Heitor.

🕯️ O seu corpo será velado a partir das 20 horas, no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento ocorrerá às 10 horas desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

INFORMOU: VOTUNEWS