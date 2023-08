PERDA: falece a senhora Alzira Pedroso da Silva, aos 84 anos de idade

NOTA DE FALECIMENTO!

Faleceu nesta terça-feira, a senhora Alzira Pedroso da Silva, aos 84 anos de idade, (esposa do senhor Deoclides e mãe do Odair e do Ninin – moradores de Valentim Gentil.)

Deixa esposo, filhos, netos, bisnetos, familiares e muitos amigos. Seu corpo será velado a partir da 12:30h no velório Municipal.

Seu sepultamento acontece nesta terça-feira, às 17:30, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada agradece a todos que lá comparecerem.