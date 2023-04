PERDA: falece a professora aposentada Ilda Murari, aos 88 anos de idade

Faleceu no início da manha deste sábado, em sua residência, a professora Ilda Maria da Silva Murari, aos 88 anos de idade. Era professora aposentada e viúva do senhor Antonio Murari – antigo comerciante e um dos pioneiros do bairro Vila América em Votuporanga. Muito querida por todos os amigos, vizinhos e familiares, Dona Ilda deixou um legado na educação de muitos votuporanguenses com os seus ensinos.

A falecida era mãe de Luis Antonio Murari, Onésimo Murari, Leonor Murari, Mariza Murari Rodrigues, Marilda Murari Bortolaia, deixa ainda 11 netos e 11 bisnetos.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, deste sábado, no Cemitério Municipal de Votuporanga.