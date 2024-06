É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do senhor Manoel Messias Figueiredo, ocorrido na quinta-feira (27), aos 87 anos, devido a complicações de insuficiência respiratória aguda. Manoel residia no bairro Sam Remo. Deixa sua esposa, Isabel, além de outros amigos e familiares.

O velório foi realizado nesta sexta-feira (28), às 8h, no Velório Municipal de Votuporanga, seguido pelo sepultamento às 17h no Cemitério Jardim das Flores. Expressamos nossas condolências à família enlutada neste momento de dor.