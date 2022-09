Instituição zerou a ocupação de pacientes com coronavírus internados na unidade de terapia intensiva pela primeira vez desde o início da pandemia

O dia 16 de setembro de 2022 já está marcado na história do Hospital de Base de Rio Preto como um momento histórico. Pela primeira vez desde o início da pandemia, e depois de 905 dias da primeira internação, a instituição não tem nenhum paciente internado com Covid-19 na unidade de terapia intensiva (UTI).

Segundo o hospital, 8.553 pacientes diagnosticados com a doença já passaram por tratamento no HB, sendo que o primeiro foi no dia 25 de março de 2020. Até o momento, foram registradas 6.405 altas hospitalares pela doença.