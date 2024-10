Pediatra do SanSaúde orienta sobre obesidade infantil

Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, descreve consequências, prevenção e alimentação saudável

A obesidade infantil é um problema de saúde crescente que preocupa médicos e pais ao redor do mundo. Segundo o Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, pediatra do SanSaúde, esse tema exige atenção especial, uma vez que estamos vivendo uma verdadeira epidemia global. “De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de crianças obesas no Brasil aumentou 10 vezes na última década. Estima-se que até 2035, o Brasil ocupará o quinto lugar no ranking de obesidade infantil no mundo”, afirma o especialista.



Consequências da Obesidade Infantil

Além dos problemas de saúde imediatos, como dificuldades respiratórias e cansaço, a obesidade infantil pode gerar complicações sérias a longo prazo. “Mais de 50% das crianças obesas se tornarão adultos obesos, enfrentando doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia (colesterol alto) e até mesmo alguns tipos de câncer associados à obesidade”, alerta o Dr. Victor Hugo. Essas condições podem reduzir significativamente a qualidade e a expectativa de vida desses pacientes.

Prevenção começa no berço

A prevenção é o caminho mais eficaz para combater a obesidade infantil, e ela começa desde os primeiros meses de vida. O Dr. Victor Hugo destaca que “o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade é um dos fatores protetores contra a obesidade”. Além disso, a introdução adequada de alimentos complementares é essencial, evitando a superalimentação dos bebês.



Alimentação saudável e rotina estruturada

Na fase infantil, o pediatra recomenda estabelecer uma rotina alimentar equilibrada, com horários definidos e um cardápio rico em alimentos naturais. “Evitar o consumo excessivo de alimentos processados, carboidratos refinados, doces industrializados e corantes é crucial para a saúde da criança”, explica o Dr. Victor Hugo. Ele também ressalta que é importante introduzir vegetais, frutas e alimentos nutritivos que ajudem a criança a desenvolver hábitos saudáveis desde cedo.

Estímulo à atividade física e redução de tempo nas telas

O estilo de vida sedentário também é um dos fatores que contribuem para a obesidade infantil. “Estimular a prática regular de exercícios físicos é essencial. Crianças precisam brincar ao ar livre, correr, pular e se movimentar. Além disso, é fundamental limitar o tempo de uso de telas e dispositivos eletrônicos, que incentivam o sedentarismo”, sugere o pediatra.



A Importância do apoio familiar

O Dr. Victor Hugo enfatiza que a luta contra a obesidade infantil é uma responsabilidade coletiva, envolvendo médicos, pais e toda a família. “A união entre pediatra, pais e criança é fundamental para garantir um futuro mais saudável. A educação alimentar, o estímulo a um estilo de vida ativo e o acompanhamento médico são pilares para superar essa epidemia.”

Com essas medidas preventivas e hábitos saudáveis, podemos proporcionar às crianças um futuro mais leve e cheio de saúde!