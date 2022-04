Profissionais irão atuar nas escolas municipais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental A Prefeitura de Votuporanga abre, nesta terça-feira (19/4), inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado 02/2022 para contratação de PEB I (Professor de Educação Básica). As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio, através do site da empresa organizadora www.consesp.com.br, no valor de R$ 50. O edital de abertura das inscrições foi publicado no Diário Oficial Eletrônico e pode ser conferido através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjQzMTc0 Os professores irão atuar nas escolas municipais desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, com carga horária semanal de 32 horas e vencimento de R$ 3.506,88. Para concorrer é necessário comprovar ter curso normal em nível médio de Magistério, com Habilitação em Pré-Escola ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ou licenciatura plena em Pedagogia. Os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano. As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 22 de maio de 2022, às 8 horas. O local será definido e divulgado no Diário Oficial Eletrônico e também no site da empresa organizadora do processo. A entrega de títulos para pontuação também será realizada na mesma data. Mais informações podem ser obtidas pelo Suporte ao Candidato no site da empresa Consesp ou diretamente pelo telefone (11) 2359-8856 em dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. A abertura de novos processos seletivos para a área da Educação foi necessária após a Secretaria Municipal da Educação registrar grande procura por vagas em escolas municipais neste ano.