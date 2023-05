PEÃO QUE CONQUISTOU TÍTULO DE CAMPEÃO MUNDIAL DE RODEIO É RECEBIDO COM FESTA EM POTIRENDABA/SP

Depois conquistar o título de campeão mundial de rodeio, o peão Rafael Brito foi recebido com festa em Potirendaba, no interior de São Paulo. Ele participou da 30ª edição do Professional Bull Riders (PBR) no Texas, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil ontem, terça-feira (23).

Para celebrar a vitória, a cidade natal do peão preparou um outdoor de boas-vindas e até uma carreata. Rafael percorreu as principais ruas de Potirendaba em um trio elétrico e depois comemorou o título com familiares e amigos em uma lanchonete.

O peão viajou do interior de São Paulo para a primeira final mundial de sua carreira nos Estados Unidos, classificado em 9º lugar na batalha da Fivela de Ouro, e alcançou o topo da corrida entre os competidores com 90,5 pontos no total.

Na competição, Rafael Brito conquistou, no domingo (21), a inédita tríplice coroa: Campeão Mundial, Campeão da Final e Rookie of the Year (novato do ano, em tradução livre), além do prêmio de mais de US$ 1,3 milhão na competição internacional, o equivalente a aproximadamente R$ 7,8 milhões.

Enquanto levantava as três fivelas brilhantes, Rafael Brito agradeceu e contou que, para alcançar o sonho, precisou treinar constantemente.

G1