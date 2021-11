PAULO SKAF VISITA ESCOLA SESI VOTUPORANGA NESTA SEXTA-FEIRA

O presidente do Sesi e Senai-SP, Paulo Skaf, visita a região noroeste paulista nesta sexta-feira (19/11). Os compromissos são em escolas nas cidades de São José do Rio Preto e Votuporanga.

A agenda começa às 8h30, na Escola Sesi que funciona dentro do Centro de Atividades Jorge Duprat Figueiredo (Av. Duque de Caxias, 4656, Vila Elvira), onde Skaf nomeará como patrono da unidade, o empresário Waldemar Verdi Júnior. O homenageado é presidente do conselho administrativo da Rodobens S/A, que atua no setor de comércio de veículos, consórcio, seguros, instituições financeiras, leasing e locação e construção civil. Com mais de 60 anos de história, a empresa iniciou as atividades como uma concessionária de caminhões em São José do Rio Preto e expandiu os negócios para todo o país.

A unidade, que passará a se chamar Escola Sesi Waldemar Verdi Júnior, recebeu investimento de R$ 48 milhões e conta com modernos ambientes pedagógicos, sendo 27 salas de aula, dois laboratórios de informática, biblioteca com um acervo atualizado, laboratório de Ciência e Tecnologia, um laboratório de Química e Biologia e laboratório de Física.

A unidade ainda possui um FabLab, espaço da rede Sesi-SP onde alunos e professores colocam seu potencial criativo à prova, utilizando impressoras 3D, cortadoras a laser, microprocessadores, eletrônica e programação.

Com um total de 1.152 alunos, sendo 834 no Ensino Fundamental e 199 no Ensino Médio, a escola ainda conta com 119 estudantes na Educação Infantil, que foi implantada na unidade este ano.

A escola oferece Ensino Fundamental em tempo integral do 1° ao 5º ano, o que permite aos alunos permanecerem nos períodos da manhã e tarde na escola, realizando vivências de esporte, arte, cultura e tecnologia, além das refeições diárias compostas de café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Em seguida, às 11h, Paulo Skaf fará a denominação do auditório da Escola Senai Antonio Devisate (R. Antônio de Godoy, 5405 – Vila São José), que passará a se chamar Auditório “Domingo Marcolino Braile”. Considerado um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no interior do Brasil, o homenageado foi fundador da Braile Biomédica e do Instituto Domingo Braile, além de ser inventor de dispositivos e equipamentos cardíacos. Ele faleceu aos 81 anos, em março de 2020.

Com investimento de R$ 13,7 milhões, a Escola Senai Antonio Devisate recebe aproximadamente 5.500 alunos por ano. Além de São José do Rio Preto, o Senai-SP também oferece cursos presenciais em Barretos e Catanduva, e atendimento a 44 municípios da região na aprendizagem industrial, técnico e formação inicial e continuada nas áreas administrativa, elétrica, mecânica automotiva, mecânica industrial e soldagem.

Votuporanga

No período da tarde, às 14h30, Skaf visita a Escola Sesi de Votuporanga (R. São Paulo, 1820 – Vila Marim). Com um prédio duplo curvo, a unidade conta com salas de aulas, laboratórios de Ciências e Tecnologia, Ciências Físicas e de Química e Biologia, além de um laboratório de Informática Educacional.

A estrutura ainda conta com uma quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório e com um bosque para aulas abertas. A escola atende 454 alunos, sendo 352 no Ensino Fundamental e 102 no Ensino Médio e recebeu investimento de R$ 10,5 milhões para melhorias dos espaços e equipamentos para qualidade de ensino.

Paulo Skaf termina sua agenda na região noroeste paulista no Senai (R. Olga Loti Camargo, 3500 – Jardim Santos Dumont). Com R$ 40 milhões em investimentos, a unidade conta com laboratórios de informática, metrologia, automação, CAD e eletricidade básica, oficinas de marcenaria, costura industrial, solda e mecânica, auditório, salas de aula e biblioteca.

A escola recebe aproximadamente 3.000 alunos por ano e possui cursos de aprendizagem industrial, técnico e de formação inicial e continuada, abrangendo as áreas de movelaria (estofados, madeira e chapas), mecânica de usinagem, metalurgia (soldagem), elétrica (residencial e industrial), mecânica de veículos pesados e leves (automotiva), logística e gestão.