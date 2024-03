Paulistão A3: CAV encerra preparação e embarca para duelo contra o Marília

O Votuporanguense tem ‘quase’ força máxima para o primeiro duelo das quartas de final, que ocorre neste sábado (30), às 19h15, no Estádio Abreuzão.

O Clube Atlético Votuporanguense encerra na manhã desta sexta-feira (29.mar), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, a preparação para o primeiro duelo das quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. O confronto de 180 minutos contra o Marília começa neste sábado (30), às 19h15, no Estádio Abreuzão, em Marília. Já o jogo da volta ocorre no próximo sábado, dia 6 de abril, às 18h, na Toca do Pantera Alvinegro.

Para este primeiro confronto, o técnico Rogério Corrêa deve ter quase 100% do elenco à disposição, isso porque o zagueiro Felipe está no Departamento Médico e não deve participar do compromisso em Marília. Por outro lado, Israel que estava no DM está de volta. Após a atividade desta sexta-feira, o CAV embarca após o almoço de olho na primeira das duas partidas que valem mais do que a simples sobrevivência na competição, valem o sonho do título e o retorno à Série A2 na temporada de 2025.

Líder da primeira fase do Paulistão A3, o Pantera Alvinegro se classificou antecipadamente e fez o último jogo justamente contra o Marília, empatando em 0 a 0 no mesmo Estádio Abreuzão.

O retrospecto do Votuporanguense é nada mais nada menos que uma marca histórica de invencibilidade de 14 partidas, reflexo da campanha com apenas uma derrota, na estreia, em casa, para o Grêmio Prudente. Outro detalhe que anima a torcida do CAV é o fato da equipe ser um visitante ‘tenebroso’, venceu quatro e empatou outras cinco partidas, das nove disputadas fora de seus domínios.

O adversário da vez se classificou na bacia das almas e no empate contra o Votuporanguense viu o passaporte para a segunda fase escapando por entre os dedos algumas vezes, por fim, cravou a 8ª posição na tabela.

De lá para cá, o MAC trocou quatro peças do elenco: Johnatan Cardoso, atacante vindo do Itabirito-MG; André Dantas, zagueiro que defendia o Anápolis-GO; Nadson, meia que estava no Concórdia-SC, e o atacante de beirada Zé Andrade que atuava pelo Caxias-RS.

Como serão as quartas?

O time de melhor campanha na primeira fase – Clube Atlético Votuporanguense – decide a vaga na semifinal diante do seu torcedor. Em caso de igualdade nos dois placares, a decisão será nos pênaltis.

Os resultados do mata-mata serão somados aos da primeira fase para definição dos duelos das semifinais. O time de melhor campanha pega o quarto melhor, e o segundo pega o terceiro. Apenas os finalistas sobem de divisão.

FPF define datas dos jogos das quartas de final

Jogos de ida: