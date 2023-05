Parque das Artes movimenta o Parque da Cultura no fim de semana

Entre as atrações haverá shows musicais e oficinas culturais

Em continuidade as comemorações ao mês alusivo às mães, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá mais uma edição do Parque das Artes com programação voltada para toda a família. O evento proporciona momentos de lazer e diversão neste sábado (20/5) e domingo (21/5) a partir das 15h na área interna e externa do Parque da Cultura.

O cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma diversificada opção culinária, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato. Já no espaço externo destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais e diversão para as crianças.

No sábado (20/5), as apresentações musicais terão início a partir das 16h30, com show de Emerson na área externa do Parque da Cultura. E no domingo, quem comanda o som é a Banda Zequinha de Abreu, a partir das 18h; em seguida, quem se apresenta é o músico Kléber Santos, a partir das 19h, ambas apresentações também na área externa.

Janaina Silva, secretária municipal da Cultura e Turismo, enaltece a importância da participação da população. “O Parque das Artes é feito por nossos artistas locais, artesãos e comerciantes para proporcionar momentos de cultura, lazer e entretenimento a toda população no Parque da Cultura, que é um ambiente tradicional e familiar”.