Parque das Artes Julino: programação gratuita neste fim de semana com shows e oficinas culturais

Festividade em clima de arraial promoverá sorteios e concurso de trajes típicos, shows, oficinas, e até encontro de motociclistas; venha curtir com toda a família

Em continuidade às comemorações de arraial, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá, neste sábado (15/7) e domingo (16/7), uma edição especial julina do Parque das Artes a partir das 15h no Parque da Cultura. Além da tradicional programação com feira de artesanato, food trucks e brinquedos infláveis, ocorrerá também a 7ª edição do projeto de música itinerante Palco das Artes, com shows musicais e oficinas culturais.

Na área interna do Centro de Cultura e Turismo, o público poderá conferir trabalhos e culinárias artesanais e oficinas culturais. O ambiente externo será destinado aos trailers de comidas e bebidas e também às apresentações musicais com artistas locais.

O final de semana todo será em clima de arraial, haverá sorteios promovidos pelos food trucks e concurso de trajes típicos, shows, oficinas e até encontro de motociclistas. Separe o chapéu e a camisa xadrez e venha curtir com toda a família.

Oficinas Culturais

Sábado – 15/07

Às 15h, abertura do CIT com Feira de Artesanato, Biblioteca, Museu e Food Parque; 16h, oficina de almofada de capitonê, na área externa CIT

(Artesanato Consciente – Adelina Fernandes, projeto aprovado no Programa Bolsa Cultura 2023); 17h, oficina de peteca, na área externa CIT

(Mãos que fazem – Hélida Rapassi, projeto aprovado no Programa Bolsa Cultura 2023); 17h, oficina de pulseira de miçanga, na área externa CIT

(Diversidade Artesanal – Viviane Permonian, projeto aprovado no Programa Bolsa Cultura 2023).

Domingo – 16/07

Às 16h, oficina de almofada de capitonê, na área externa CIT (Artesanato Consciente – Adelina Fernandes, projeto aprovado no Programa Bolsa Cultura 2023); 17h, oficina de coração de tecido, na área externa CIT

(Mãos que fazem – Hélida Rapassi, projeto aprovado no Programa Bolsa Cultura 2023); 16h, oficina de Iniciação à Guitarra, com Manoel Júnior, no Cinema Cultural do CIT; 17h, oficina de Iniciação à Percussão, com Paulo Coalhada, no Cinema Cultural do CIT.

Programação musical

Entre as atrações culturais programadas pela Secretaria da Cultura e Turismo para o final de semana, no sábado, às 18h no auditório externo, quem se apresenta é o Coral de Violas – A Voz do Sertão. Às 19h, apresentação da banda BeatSongs, com muito pop rock para o público.

No domingo, às 18h, sobe ao palco externo a tradicional Banda Zequinha de Abreu e às 19h30 Lucas Pessoa e Banda.

Encontro de Motociclistas

No domingo está programado para às 15h a abertura do CIT com Feira de Artesanato e Food Parque e Encontro de Motociclistas, que será realizado para celebrar o Dia do Motociclista, que é comemorado no dia 27 de julho. Serão realizadas duas apresentações com manobras com motos entre as equipes Careca Moto Show de Fernandópolis e Arte e Ação de Votuporanga. As apresentações e exposição de motos serão das 13h às 19h Na Av. Angelo Bimbato, altura da Alma Jeep até o Forrozão Santa Fé, espaço onde haverá uma parte isolada com gradil.

Palco das Artes

O Palco das Artes é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Santa Luíza Agropecuária e Açúcar Santa Izabel e apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, sob coordenação artística de Tati Mucci Produções.