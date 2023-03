Parque das Artes: fim de semana de lazer e cultura em Votuporanga

Evento integra calendário municipal de festividades; entre as atrações haverá shows musicais e oficinas culturais.

Enquanto as águas de março não fecham o verão, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá mais uma edição do Parque das Artes, evento que integra o calendário municipal de festividades e proporciona momentos de lazer e diversão com familiares e amigos, neste sábado (11.mar) e domingo (12), a partir das 15h.

O cenário gastronômico e artesanal reunirá, no tradicional e familiar Parque da Cultura, diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma diversificada opção culinária, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato; já no espaço externo destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais e diversão para as crianças.

As oficinas culturais, com vagas limitadas, ocorrerão no sábado e domingo a partir das 17h. No primeiro dia, Neuza Marcusso ministrará a Oficina de Peteca para interessados com idade entre 5 e 15 anos e, no último dia, dona Lina realizará a Oficina de Macramê direcionada ao público com idade a partir de 10 anos. As inscrições podem ser feitas através do telefone (17) 9 8815-0502 e menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Durante os dois dias do evento, as apresentações musicais terão início sempre a partir das 18h. No primeiro dia, a animação ficará por conta do cantor Rafael Ribeiro e no domingo serão realizados dois shows, um com o cantor Guilherme Almeida e outro com a Banda Zequinha de Abreu, respectivamente.

Janaina Silva, secretária municipal da Cultura e Turismo, enaltece a importância da participação da população. “O Parque das Artes é feito por nossos artistas locais, artesãos e comerciantes para proporcionar momentos de cultura e lazer a toda população no Parque da Cultura, que é um ambiente tradicional e familiar. E a população sempre corresponde a nossas expectativas, prestigiando e curtindo esse evento que é feito com muito carinho para ela. Só tenho gratidão por quem faz e por quem participa.”