Parque da Cultura recebe 8º Encontro de Carros Antigos neste fim de semana

Evento começa às 15h do sábado (7) e vai até a noite do domingo (8); atrações musicais, food trucks e feira de artesanato também serão atrativos.

Os antigomobilistas de plantão podem comemorar porque neste final de semana o ponto de encontro será em Votuporanga, no Parque da Cultura. O 8º Encontro de Carros Antigos começa às 15h do sábado (7.out) e vai até a noite do domingo (8). Além da atração principal, os visitantes também poderão curtir boa música, gastronomia diversificada através dos food trucks e apreciar o artesanato local. O evento é uma realização do Vintage Clube Votuporanga e Fusca Clube Votuporanga, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e patrocínio de empresas locais.

O evento, que promete atrair o público em geral, contempla histórias e vivências do passado através dos mais variados modelos veiculares que marcaram gerações, tornando-os verdadeiras relíquias sobre duas, quatro ou mais rodas. As inscrições para expor os carros são 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade.

Nos dois dias do evento, o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, onde estão localizados a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Cinema Cultural, permanecerá aberto à população das 15h até às 20h, no entanto, o piso térreo fica livre para visitação até 21h com a Feira do Artesanato.

O tradicional Mercado de Pulgas também integra o evento, com expositores e comerciantes de miniaturas, objetos antigos e atrativos típicos.

Apresentações musicais

O bom e clássico rock será o ritmo principal das atrações musicais do 7º Encontro de Carros Antigos. No sábado, a primeira a se apresentar será a Banda T.R.Ë.S de Votuporanga, com início marcado para 18h, no palco principal. Em seguida, tem show de Amadeu Álamo, às 20h30.

No domingo, as atrações musicais começam às 9h, com pop rock de Lucas e Thiago; seguida de Tributo a Raul Seixas com a Banda Musical Zequinha de Abreu, às 10h30; Banda MD6, às 12h30; Dual Beatsong, às 15h; e Old Tree Band, para encerrar, às 19h.