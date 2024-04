Parque da Artes, Senac e Sesc compõem a agenda cultural do fim de semana da Prefeitura

Atrações acontecerão gratuitas e simultaneamente no Parque da Cultura no sábado e domingo

A agenda cultural deste fim de semana está repleta de atrações artísticas e totalmente gratuitas que irão acontecer simultaneamente no Parque da Cultura, no sábado (20) e domingo (21), a partir das 15h. O público poderá conferir mais uma edição do Parque das Artes, 9ª Semana Senac de Leitura e Circuito Sesc de Artes.

O tradicional Parque das Artes será realizado no sábado (20) e domingo (21), a partir das 15h e contará com muita música, gastronomia, feira de artesanato e oficinas culturais. Também nestes dois dias, o público poderá conferir a 9ª Semana Senac de Leitura através de feira de livro, sarau e apresentação da Camerata Villa-Lobos, entre outras atrações.

No domingo, das 16h às 20h, o Circuito Sesc de Artes chega ao Parque da Cultura com oficinas, apresentações teatrais, literatura e muito mais.

Programação Senac

Confira a programação da 9ª Semana Senac de Leitura, no sábado e domingo.

Sábado e domingo

das 16h às 19h: Intervenção Cultural com Elias Ghiotto

das 16h às 21h: Feira de troca de livros e exposição “Canções Inspiradas na Literatura”

Sábado

das 16h às 17h e das 19h às 20h: Sarau de poesia com Helen Araujo

das 17h30 às 19h: Show musical pop rock com Sarah Céli

Domingo

das 17h às 18h: apresentação musical da Camerata Villa Lobos

Programação Sesc

Confira a programação do Circuito Sesc de Artes, no domingo.

das 16h às 18h:

– Oficina Robozinhos de Madeira

– Vivência Cinema em Realidade Virtual: A Linha

– Brincadeira

– Mediação de Leitura: Entre Folhas, Ramos e Histórias

das 17h às 18h:

– O Diário de Duas Bicicletas

das 19h às 20h:

– DJ Rupin

Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.