Paróquia Bom Jesus de Votuporanga realiza tradicional Festa de São Pedro

Sábado, dia 1º de julho, é dia de Festa de São Pedro na Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, em Votuporanga. É oportunidade de exercitar a fé, se divertir e ainda ajudar em uma causa social.

A programação, que será realizada na sede da Paróquia, na rua Pará 1.984, na Chácara das Paineiras, começa às 19h com a Santa Missa. Logo em seguida ocorrem os festejos. O cardápio conta com bebidas, pasteis, espetos, batata, caldo de mandioca, pamonhas e doces.

A renda levantada com a festa será destinada ao projeto “Irmãos de Rua”, iniciativa que ajuda pessoas em situação de rua com a entrega de marmitas. O projeto acontece com entrega de marmitas um sábado por mês, em que os voluntários fazem as entregas, e em um domingo, quando a Prefeitura ajuda com o transporte. No inverno, é distribuído caldo quente em algumas noites da semana.

Nos domingos do projeto são oferecidos café da manhã, banho, corte de cabelo, alimentação, também ocorre a distribuição de roupas, calçados, kits de higiene, entre outras ações. “O projeto nasceu de uma experiência pessoal minha com os irmãos em situação de rua, onde eu levava café e pão para alguns que estavam na praça Santa Luzia, mas o padre [Márcio Tadeu] quis transformar em um projeto, então vários voluntários foram chegando, alguns de outras paróquias e até mesmo não católicos”, contou Elis Regina da Silva Pessoa, coordenadora da ação ao lado de Priscila Matsumoto, que contam com o apoio do pároco, o padre Márcio Tadeu.

Mais informações sobre a Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras podem ser obtidas nos telefones (17) 3422 – 4330 e (17) 99104 – 6342 (WhatsApp). daniel@acidadevotuporanga.com.br