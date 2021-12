Parlamentares debatem projetos e melhorias com Doria

Na reunião mensal entre parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o governador João Doria, realizada nesta quinta-feira (9/12), em ambiente virtual, foram debatidos projetos, soluções e melhorias para a população paulista, como investimentos em saúde.

É a 25ª reunião entre representantes dos poderes Legislativo e Executivo deste o início da atual legislatura. Participaram o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari; o secretário de Estado da Casa Civil, Cauê Macris; e parlamentares de diversos partidos.

A deputada Carla Morando (PSDB) destacou a importância que os encontros junto ao chefe do Executivo têm para a discussão de temas importantes para a sociedade e enfatizou as discussões que ocorrem.

“Todos os meses, desde o início do mandato, ele [governador João Doria] tem cumprido agendas na Alesp. É o momento onde todos os deputados que querem participar, independente de ser da base ou não, levam sua demanda, seja de região, pedidos de Poupatempo, de Bom Prato, solicitações de implantação da Rede de Reabilitação Lucy Montoro e ele [governador] vai direcionando essas respostas, é uma reunião muito boa, sempre atendendo a diversos pedidos”, disse.

Levando solicitações da região de Piracicaba, o deputado Roberto Morais (Cidadania) pediu uma reunião entre o governador e o prefeito do município para instalação de um hospital da Rede Lucy Montoro de Reabilitação. “É necessário, pois o hospital mais próximo fica distante da região e a ideia é que as pessoas com deficiência e problemas de saúde não fiquem tanto tempo no traslado e possam ser atendidos de maneira eficiente e ágil, a partir dessa conversa, o governador se comprometeu a conversar com o prefeito da região”, disse.

O deputado Alex de Madureira (PSD) também falou sobre a relevância que os encontros com o governador têm no atendimento às demandas dos deputados, e destacou que no encontro, João Doria falou sobre possíveis convênios entre as prefeituras e o governo na área da saúde.

“Essas reuniões são inéditas, é uma oportunidade de os deputados falarem, trazerem questionamentos, solicitações, elogios, criticas. No encontro, o governador falou sobre algo muito importante, convênios com as prefeituras na área da saúde com a Rede Lucy Montoro. Os municípios que tiverem interesse de unidades e assumirem 50% do investimento de implantação e custeio, a secretaria já está autorizada a fazer esse convênio, uma notícia importante”, disse.

Já o deputado Ricardo Mellão (Novo) aproveitou a oportunidade para solicitar ao governador uma revisão no valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). “Em janeiro, devido a inflação surreal, vai ter um aumento substancial no valor do IPVA que é calculado com base no valor do automóvel, quando você tem um veículo usado, geralmente ele se desvaloriza, mas nesse ano se valorizou, na reunião o governador disse que irá analisar a situação e falou sobre a possibilidade de um parcelamento em cinco vezes”, falou.