PREFEITO ADILSON SEGURA REALIZARÁ ATO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E ENTREGA DE OBRAS NESTA QUARTA-FEIRA (30/12)

Em quatro anos foram muitas as conquistas e ações realizada pela gestão do Prefeito Adilson Segura e do vice-prefeito Manezinho, que foram reeleitos democraticamento no dia 15 de novembro. Com uma gestão responsável e transparente, a administração municipal realizará nesta quarta-feira (30/12), a partir das 18h, uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Valentim Gentil (@prefeituravalentimgentil) para prestar contas do encerramento do mandato e entrega de importantes obras.

A ação será restrita ao chefe do Poder Executivo, vice e vereadores, realizada no Gabinete do Prefeito e seguirá todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde para evitar a disseminação do coronavírus.

“É um momento muito importante, porque faremos um balanço da gestão 2017/2020, que foi de muitos desafios, especialmente por conta da pandemia. Prezamos por fazer uma gestão em que a população soubesse das nossas ações, agindo com muita transparência”, disse o prefeito.