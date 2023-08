Parisi arrecada aproximadamente R$80 mil com leilão em prol a Santa Casa de Votuporanga

Recursos serão utilizados para assistência de Parisi e mais de 50 cidades da região

Parisi demonstrou gratidão, generosidade e solidariedade pela Santa Casa de Votuporanga e comprovou que “Ajudar só faz bem”. A sexta edição do Leilão de Gado em prol da Instituição foi um verdadeiro sucesso, graças ao envolvimento de todos.

O evento foi realizado no dia nove de julho, no salão paroquial, na rua Praça Nossa Senhora Aparecida n° 222. A edição foi organizada pela equipe “Ajudar só faz bem” e contou com a parceria da Prefeitura e da Câmara Municipal.

No dia, mais de 200 pessoas compareceram no salão paroquial para prestigiar a iniciativa. Além dos lotes, com renda para o Hospital, foram comercializados porções de mandioca, pastel de carne e pizza, espetos e kafta, cerveja, refrigerante e água.

Nesta semana, parte da comissão organizadora esteve no Hospital para apresentar o resultado. Parisi arrecadou R$79.521,00 com o leilão, auxiliando na assistência de mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

O diretor Marcos Garcia, o administrador hospitalar Angelo Jabur Bimbato e captador de recursos, Rosemir Lopes (Milão), recepcionaram o prefeito Oclair Barão Bento; a secretária municipal de Saúde, Marli Donizete da Silva e Pedro Trento, da comissão organizadora.

Marli comentou sobre o resultado. “Foi positivo. Gostaria de agradecer toda equipe “Ajudar só faz bem” e também a população que nos auxiliou nas doações diversas. Também nosso abraço para quem compareceu na festa e nossa gratidão ao prefeito Oclair e o vice-prefeito que também colaboraram”, destacou.

Marcos Garcia parabenizou Parisi pela dedicação. “É a sexta edição, promovida por uma comissão empenhada e que não mede esforços para alcançar seu objetivo, que é contribuir com a Instituição. Ficamos muito felizes por envolvermos toda a comunidade no leilão e juntos salvarmos vidas”, afirmou.

Já Adauto Mariola frisou que o recurso será utilizado para investimento. “Todas as rendas obtidas com eventos em Votuporanga e região estamos direcionando para melhoria de estruturas, uma maneira de agradecer toda a população e aprimorar nossos serviços”, frisou.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, agradeceu Parisi. “É uma grande parceira, solícita às nossas demandas e esse leilão é só uma amostra dessa solidariedade e generosidade. Agradecemos cada um que participou, doou, arrematou, organizou a sexta edição. É um recurso significativo e que, sem dúvidas, auxilia na manutenção de nossos atendimentos com qualidade e humanização”, finalizou.