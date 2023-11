PAREDE DE OBRA DE BARRACÃO DESABA E MATA PEDREIRO DE 27 ANOS

Um pedreiro morreu, na tarde de ontem, sexta-feira (3), depois que a parede de uma obra desabou em cima dele, no bairro Marajoara, em Limeira (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Davi da Silva Santos, de 27 anos, estava trabalhando na construção de um barracão quando o acidente aconteceu, por volta das 16h30.

Além da parede que o atingiu, outra também desabou. As duas tinham cerca de 7 metros de altura. O local foi isolado.

Segundo a Defesa Civil, além deste caso, durante a chuva desta tarde, houve o registro de 17 quedas de árvores.

“A Defesa Civil está indo para o local para verificar os detalhes da ocorrência”, acrescentou.

“A gente estava em cima do andaime, quando veio o vento, aí fui ajudar ele pra gente descer o guincho [de subir material]. Aí, quando eu saí com o guincho pra guardar, ele veio correndo pra poder descer do andaime rapidinho, mas não deu tempo. Aí caiu o muro em cima dele e não teve salvação”, detalhou o pedreiro Francisco Nogueira Nascimento.

O dono da obra passou mal após ir ao local e saber da morte do pedreiro e precisou de socorro médico.

A Defesa Civil esteve no local para realizar avaliação e a Polícia Científica realizou perícia para tentar identificar o motivo da queda das paredes.

