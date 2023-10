Paraquedista cai sobre público em evento e causa morte de um homem

Em um trágico incidente ocorrido durante um evento em Itápolis, um paraquedista desceu sobre a área destinada ao público, resultando na morte de um homem e ferindo gravemente duas mulheres. Conforme relatos iniciais, o paraquedista perdeu o controle devido a fortes rajadas de vento no momento de sua descida.

Embora a área de pouso estivesse determinada e autorizada para o esporte, o vento desviou sua trajetória, conduzindo-o diretamente para a multidão que acompanhava o evento. O impacto atingiu diretamente três espectadores: duas mulheres e um homem.

As equipes de resgate e a Polícia Militar foram rapidamente acionadas para prestar socorro. Infelizmente, o homem atingido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. As duas mulheres, por sua vez, foram prontamente socorridas e encaminhadas em estado grave para a Santa Casa de Itápolis.

O próprio paraquedista, apesar do choque, sofreu apenas ferimentos leves e se encontra em recuperação.