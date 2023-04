PARABÉNS PELA INICIATIVA: Unifev doa 2 mil réguas para o Proerd da Polícia Militar

Entrega do material foi realizada no Memorial do Câmpus Centro da Instituição na manhã de terça-feira (dia 18)

A Unifev realizou, na manhã de terça-feira (dia 18), a entrega de 2 mil réguas para o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), da Polícia Militar, no Memorial do Câmpus Centro da Instituição.

A ação contou com a presença do diretor vice-presidente da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), Cláudio Luis Romero; do reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e dos policiais militares Gustavo Maciel Murari e Kleber Troiane.

“Há mais de 20 anos, nós contamos com a parceria da Unifev para desempenhar esse programa que é tão importante para as nossas crianças, que aprendem sobre respeito e cidadania”, destacou Troiane.

De acordo com o reitor, o Proerd é muito importante na educação dos pequenos, principalmente nos dias atuais. “Esse projeto planta uma semente que deverá ser regada todos os dias dentro de casa, com o auxílio de toda a escola e da família. A Unifev fica feliz em poder colaborar mais uma vez com essa causa tão nobre”, finalizou.