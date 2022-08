Dom Paulo Cezar Costa presidiu a ordenação episcopal de Dom Moacir em 2016, quando era bispo de São Carlos

No último sábado, 27, o Papa Francisco realizou o oitavo consistório de seu pontificado. Na ocasião, 20 novos cardeais foram criados — dos quais, dois são brasileiros, Dom Paulo Cezar Costa, atual arcebispo de Brasília, e Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, respectivamente. Em 2016, quando era bispo de São Carlos, Dom Paulo Cezar foi o principal ordenante da ordenação episcopal de Dom Moacir Aparecido de Freitas, então padre naquela diocese, realizada em Ibitinga. Dom Paulo Cezar também esteve presente na instalação da Diocese de Votuporanga e posse de Dom Moacir em outubro de 2016 em celebração realizada na Catedral de Votuporanga.

Além de Dom Leonardo e Dom Paulo, o Brasil possui outros 6 cardeais. Entre os cardeais brasileiros eleitores, ou seja, com menos de 80 anos estão: Dom Orani João Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro), Dom Odilo Pedro Scherer (arcebispo de São Paulo), Dom Sérgio da Rocha (arcebispo de Salvador), Dom João Braz de Aviz (Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apóstilca no Vaticano). Dom Geraldo Magella Agnello (arcebispo emérito de Salvador), Dom Raymundo Damasceno Assis (arcebispo emérito de Aparecida) estão entre os cardeais não eleitores por possuírem idade superior à 80 anos.

Os cardeais são colaboradores fundamentais para a vida da Igreja. São lideranças escolhidas para defender a Fé e auxiliar no governo eclesial e dentre suas atribuições, está a participação no conclave, reunião onde se escolhe o novo Papa. No rito, Francisco impôs o barrete cardinalício a todos os novos cardeais, entregou o anel e atribuiu-lhes o Título ou Diaconia.

Quem são os dois novos cardeais brasileiros

Nascido em Santa Catarina, Dom Leonardo Steiner, 71 anos, tem contato intenso com a Amazônia desde 2005, quando foi nomeado bispo pelo então papa João Paulo II para a Prelazia de São Félix, em Mato Grosso. Após ser indicado pelo papa Francisco como arcebispo da Arquidiocese de Manaus, em novembro de 2019, participou da articulação para realizar o Sínodo da Amazônia. Ele classificou sua designação a cardeal “uma expressão de carinho, acolhida, proximidade e de cuidado” do pontífice para com toda a região amazônica, da qual é o primeiro representante no Colégio Cardinalício. “Ao voltar sua atenção para a Amazônia, o papa Francisco quer que nossa Igreja seja mais samaritana, dinâmica e sinodal, assumindo a responsabilidade de evitar a destruição da Terra”, afirma Dom Leonardo Steiner.

Nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio em 2010 pelo papa Bento XVI, Dom Paulo Cezar Costa assumiu a Arquidiocese de Brasília em outubro de 2020. Natural de Valença (RJ), também atuou na diocese de São Carlos, interior paulista. Aos 55 anos, é considerado um cardeal jovem. Dom Paulo Cezar disse que sua nomeação significa a confiança do papa, mas também a responsabilidade de levar adiante aquilo que Francisco quer para a Igreja. “Que seja uma Igreja próxima, evangelizadora e missionária. O sentimento é de gratidão por aquilo que Francisco está fazendo, seja pela Igreja do Brasil, da Amazônia, pela Igreja de Brasília, e ao mesmo tempo sentimento do amor misericordioso de Deus para comigo.” Ele lembrou que os tempos são desafiadores e que o papa espera muito da Igreja do Brasil.