Panela de pressão explode, destrói fogão e vai parar em teto de casa

Uma panela de pressão explodiu em uma casa de Goianésia, no centro de Goiás, destruiu o fogão e abriu um buraco no teto. A moradora não se feriu. O acidente foi na quinta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a panela estava no fogo há um tempo quando explodiu devido à pressão. A tampa foi arremessada no teto, danificando o gesso.

Foi necessário desligar a energia e cortar o gás para evitar alguma explosão de gás ou incêndio. Depois disso, o botijão foi levado para uma área externa e a casa, ventilada.

Outra explosão

Há cerca de dez dias, uma outra panela de pressão explodiu em um restaurante de Anápolis, a 55 km de Goiânia. A cozinheiras Cidelia Pereira de Morais se feriu por conta da água fervendo e ficou internada, mas não resistiu e morreu na última segunda-feira (2).

Veja cuidados com a panela de pressão

A panela de pressão, apesar de ser um utensílio comum, exige cuidados para evitar acidentes graves. O capitão do Corpo de Bombeiros Marcos de Jesus Borges Peres explica que o usuário deve olhar toda a estrutura da panela antes de colocá-la no fogão.

“Pode ter amassado que pode comprometer a estrutura, principalmente na saída de ar na tampa. Por isso, o correto é sempre limpar as saídas de ar da tampa. Observar também a borracha que cobre toda a borda da tampa, ela tem que estar flexível, não pode estar com trincas nem rompida”, explicou o capitão.

A orientação do bombeiro é desligar a chama do fogão se a pessoa escutar algum barulho diferente e deixar a pressão sair sozinha. “Jogar a panela na água fria causa choque térmico e causa explosão”, alerta. Veja abaixo cinco cuidados fundamentais:

Verificar a borracha da tampa: confira se ela não está danificada ou rachada, pois isso atrapalha a vedação entre a tampa e a panela;

A válvula: deve estar com o pino para ouvir o barulho quando pega pressão. É possível ter noção quando está com muita ou pouca pressão pelo pino da tampa;

A quantidade de água: olhar a marcação da quantidade de água do lado de dentro. Não pode colocar muita e nem pouca água. Alguns usuários colocam pouca água e ela pode secar e explodir.

Temperatura do fogo: após pegar pressão, o correto é usar fogo médio.

Abrir a panela: depois de cozinhar, tem que deixar a pressão sair sozinha. G1