Como as dos donos de casas de veraneio em balneários argentinos que realizaram protestos, há cerca de dez dias, para poder entrar nas cidades onde estão suas residências de férias. No caso do Partido de la Costa, a cerca de 400 quilômetros do centro de Buenos Aires, os veranistas receberam a autorização para passar entre três e quatro dias no local. A preocupação das autoridades, nesse caso municipais, é com a expansão do vírus e a capacidade do sistema de saúde.