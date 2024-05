Evento segue até quinta-feira com diversos temas importantes para a profissão

Teve início, na última segunda-feira (20), a Semana Acadêmica de Pedagogia para estudantes e professores da área, no auditório do Câmpus Centro. O evento iniciou com uma palestra sobre o empreendedorismo social na educação, ministrada pela docente convidada Profa. Esp. Thainá Carmona Cavassani, que atua há 11 anos na área.

Sob o eixo temático “Gestão educacional: considerações sobre as práticas do psicólogo escolar nos tempos atuais”, a mesa-redonda da noite foi formada pelas psicólogas do Colégio Unifev, Júlia Flávia Zangrando e Melina Rodrigues Dos Santos Hercos.

O coordenador do curso de Pedagogia e pró-reitor acadêmico da Instituição, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, explicou que o evento possibilita a discussão sobre temas relacionados à formação de professores. “O objetivo principal é discutir a importância do pedagogo no contexto atual da educação, abordando os desafios que os educadores enfrentam no dia a dia, permeando temas referentes às políticas educacionais, gestão escolar, inclusão, alfabetização, ludicidade e aprendizagem. Ficamos felizes percebendo o entusiasmo dos alunos, aprendendo mais sobre o que vivenciarão profissionalmente em breve”.

Até o dia 23, a programação contará com palestras com diferentes eixos temáticos ligados ao contexto pedagógico.

21/05 – 19h30

Eixo – Inclusão Educacional

A música como recurso de inclusão da Educação Infantil – Profa. Dra. Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb

22/05 – 19h30

Eixo – Alfabetização e Letramento

Práticas exitosas em Alfabetização e Letramento – Profa. Esp. Roberta Milani Regonatto Dias, Esp. Enaly Barbara Ferreira Bençal Indalécio e Profa. Esp. Lilian Helena Furlani

23/05 – 19h30

Eixo – Ludicidade

A gestão na sala de aula: construindo caminhos para uma aprendizagem significativa – Esp. Patrícia de Pontes Dosse