Palestra gratuita sobre câncer de mama será nesta quinta-feira

Evento gratuito abordará questões como prevenção, acompanhamento médico, diagnóstico precoce, entre outros

Nesta quinta-feira (1/6), será realizada a palestra gratuita com o tema “Câncer de Mama: Conscientização e importância do diagnóstico precoce”, a partir das 17h30, na Câmara Municipal de Votuporanga. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Na ocasião, Juliane Secco, que integra a enfermagem e equipe médica do Hospital de Amor, abordará questões como prevenção, acompanhamento médico, diagnóstico precoce, entre outros. Em seguida, os participantes acompanharão relatos de lutas e superação de mulheres votuporanguenses que venceram a luta contra a doença.

A ideia de debater o assunto partiu da vereadora Sueli Friosi, atual líder de Governo. Em Votuporanga, mulheres interessadas na realização de exames preventivos voltados a saúde feminina podem procurar as unidades básicas de saúde, com atendimentos de segunda a sexta-feira.

Casos no município

A carreta do Hospital de Amor, que realiza gratuitamente exames de mamografia e papanicolau, esteve em Votuporanga nos anos de 2021 e 2022, quando foram realizados 3.494 exames preventivos, destes, 30 casos de câncer foram diagnosticados e encaminhados para tratamento.

Uma nova ação da carreta do Hospital de Amor está prevista para ser realizada no mês de agosto. “Essa iniciativa é uma grande oportunidade para o público feminino manter em dia os exames preventivos e cuidados com a saúde,” comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

REPORTAGEM: VOTUNEWS

Serviço:

Palestra “Câncer de Mama: Conscientização e importância do diagnóstico precoce”

1 de junho, 17h30

Câmara Municipal de Votuporanga – Praça Vereador Viana Filho, nº 3819, Vila América