Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. No processo seletivo aberto pelo Ministério da Cidadania, são 89 vagas com salários de até R$ 8.300,00.

Pelo menos 83 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (5). São mais de 4,3 mil vagas em disputa.

Há cargos disponíveis para todos os níveis de escolaridade. Além de vagas para preenchimento após o término do processo seletivo, há oportunidades para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

No processo seletivo aberto pelo Ministério da Cidadania, por exemplo, são 89 vagas para contratação por tempo determinado, com salários de até R$ 8.300,00. Veja aqui o edital.

Nesta terça-feira (6), iniciam as inscrições para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça. São 107 vagas para profissionais de nível superior na área de engenharia e arquitetura. Os salários variam de R$ 6.242,41 a R$ 8.293,82. Veja aqui o edital.

Na quarta-feira (7), serão abertas as inscrições para o concurso do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). São 165 vagas, com salários de até R$ 7.620,37 em funções de nível superior em Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Veja aqui o edital.

Nesta segunda-feira, pelo menos 9 concursos abrem o prazo de inscrições. Veja abaixo:

Prefeitura de Aparecida do Taboado (MS)

Inscrições: até 09/04/2021

30 vagas

Salários de até R$ 2.122,99

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Cunha Porã (SC)

Inscrições: até 05/04/2021

2 vagas (professores de inglês)

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Formiga (MG)

Inscrições: 05/04/2021

6 vagas (enfermeiros)

Salários de até R$ 2.122,99

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Maquiné (RS)

Inscrições: até 09/04/2021

2 vagas (instalador hidráulico)

Salários de até R$ 2.292,97

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Prefeitura de União do Oeste (SC)

Inscrições: 05/04/2021

4 vagas (professores)

Salários de até R$ 1.831,71

Cargos de nível superior

Veja o edital

Hospital Ophir Loyola (HOL-Paraná)

Inscrições: até 07/04/2021

41 vagas

Salários de até R$ 1.858,41

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Mambaí (GO)

Inscrições: até 07/04/2021

52 vagas

Salários de até R$ 3.641,02

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBM – TO)

Inscrições: até 12/04/2021

115 vagas

Salários de até R$ 4.805,62

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig)