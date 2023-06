Nova agência SicoobCredlíder facilita acesso a serviços financeiros na zona norte de Votuporanga

Em um evento repleto de entusiasmo e expectativa, o prefeito Jorge Seba participou da inauguração da Agência Bancária SicoobCredlíder, localizada no bairro Pozzobon, zona norte de Votuporanga. A nova instituição financeira cooperativa promete trazer diversos benefícios e oportunidades de crescimento para a cidade.

Fundado em Votuporanga em 2003, o SicoobCredlíder vem se destacando como uma Instituição Financeira Cooperativa comprometida com o desenvolvimento local. Ao longo dos anos, tem direcionado seus esforços, cooperação e investimentos para fortalecer a cidade, contribuindo para o progresso econômico e social da região.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Jorge Seba expressou sua gratidão aos principais envolvidos nessa conquista. O presidente da Credlíder, Osvaldo Pereira Caproni, o diretor administrativo Financeiro, Luís Carlos Spaziani, o vereador Serginho da Farmácia, o ex-vereador Osvaldo Carvalho, o empresário Valmir Dornelas e todos os diretores da cooperativa foram reconhecidos por sua contribuição para a realização desse importante empreendimento, que trará mais investimentos para Votuporanga, principalmente na zona norte.

Estrategicamente localizada na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, um corredor comercial em plena revitalização, a nova agência do SicoobCredlíder se posiciona como um ponto central para a realização de transações financeiras e o acesso a serviços bancários na região.

Conforme o votumais.com.br a inauguração da Agência Bancária SicoobCredlíder representa um marco importante para o desenvolvimento econômico de Votuporanga, evidenciando o compromisso da cidade com a expansão de suas opções bancárias e o fortalecimento do setor cooperativo. A expectativa é que a presença do SicoobCredlíder traga ainda mais prosperidade para a comunidade local, impulsionando o progresso e a prosperidade de todos os cidadãos votuporanguenses.