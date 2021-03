Pai teria enviado droga em salgadinhos para o filho em prisão

A Polícia Civil vai investigar um homem, suspeito de ter enviado drogas para o filho que está preso no Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto (CPP).

Segundo o boletim de ocorrência registrado nesta sexta-feira (26), agentes penitenciários receberam uma encomenda com pacotes de salgadinhos industrializados enviada pelo pai do preso. Durante a vistoria dos produtos no raio-x, os agentes suspeitaram de algumas porções que estavam dentro das embalagens.

Quando eles abriram a mercadoria, identificaram diversas porções de maconha. Ainda de acordo com o registro policial, ao questionar o preso sobre o entorpecente, o homem negou envolvimento e afirmou que não foi o seu pai quem armazenou as drogas dentro dos produtos.

A droga e uma carta, que também estava na encomenda, foram apreendidas e vão ser examinadas pela perícia. O preso prestou depoimento. Já o pai dele também deve ser ouvido nos próximos dias