Ciclista para em cima de carro após sofrer acidente em cruzamento de Potirendaba

Um ciclista, de 47 anos, foi parar em cima de um carro após sofrer um acidente no começo da noite desta última segunda-feira, (03/06/2024), no bairro Santos Reis, em Potirendaba (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que, por volta das 18h30, seguia com sua bicicleta elétrica pela rua Maria Pastorelli Romero sentido centro/bairro, momento em que, no cruzamento com a rua João Baldissera, foi atingida de frente por um Fusca, que seguia no sentido contrário. Na colisão, o ciclista foi parar em cima do veículo.

O homem foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao Hospital de Potirendaba. Na unidade ele passou por raio-x, que constatou fratura em sua perna esquerda e por isso precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

O motorista do carro, de 65 anos, contou que não teria visto a vítima e por isso não conseguiu frear a tempo. Ele estava com a habilitação vencida há 30 dias e foi multado. A bicicleta elétrica foi recolhida para o pátio por não possuir registro. As causas do acidente deverão ser

investigadas. Gazeta do Interior