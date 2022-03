Uma família de Sumaré passou por um grande susto na noite de segunda-feira, 7, quando o filho de 7 anos foi simplesmente “esquecido” no acostamento da rodovia Washington Luís (SP-310), em Cordeirópolis,

O pai (motorista) de 36 anos parou no acostamento para urinar e não viu que o filho o teria acompanhado pelo mesmo motivo. Ele só deu falta do menino somente em Santa Bárbara D’Oeste, quando trafegava pela Rodovia dos Bandeirantes.

O motorista do caminhão parou o veículo e viu que o menino estava só, assustado e que procurava pelo pai. Diante disso levou-o até a base da Polícia Rodoviária, em Limeira.

A criança informou o veículo da família, uma Land Rover, de São José dos Campos. Os policiais iniciaram trabalho para localizar o veículo, enquanto que a mãe do garoto, de 27 anos, entrava em contato com a concessionária que administra a rodovia naquele trecho para informar o desaparecimento do pequeno.