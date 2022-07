PAI DE JOVEM ACUSADO DE HOMICÍDIO É EXECUTADO COM 10 TIROS EM FRONTEIRA/MG

Na noite desta sexta-feira (22), por volta de 21h15, o comerciante Josicleide Marques de Andrade, conhecido como Bruguela, 41 anos, dono do Supermercado Bom Preço, no Jardim Ângelo Passuelo, em Fronteira, foi assassinado com pelo menos 10 tiros.

A suspeita é que o crime seja um ato de vingança. A vítima é pai do também comerciante Airon Vinicius – acusado de matar em abril deste ano o jovem Renan Morais.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Fronteira, Tenente Thomé, Josicleide foi socorrido com vida ao Hospital de Fronteira, porém, foi a óbito momentos depois.

Ainda segundo o oficial, a maior parte dos tiros atingiu a região tórax abdominal. Dois acertaram a cabeça do comerciante, disparados provavelmente de um revólver calibre 38.

Até o momento, a Polícia Militar – que vem realizando um grande trabalho de segurança pública no município – ainda não divulgou nomes de eventuais suspeitos.

PRA RELEMBRAR:

Na imagem abaixo, publicamos uma foto do filho de Josicleide, Airon Vinícius (de boné preto), acusado do assassinato de Renan Morais – ao lado dele de camiseta vermelha. O crime ocorreu no dia 26 de Abril deste ano. O suspeito aguarda julgamento preso.

*Informações/Jornal O Noticiário