No ataque no domingo, um menino de 2 ano foi baleado no braço, costas e rosto. Até 15h11 desta segunda, ele seguia em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a Polícia Militar, mãe e pai do bebê também foram atingidos. A mulher, identificada como Graziela Antunes, de 31 anos, morreu. O pai teve alta.

Inicialmente, o tenente-coronel Vilson Schlickmann Sperfeld, da Polícia Militar, havia dito que o adolescente de 16 anos era suspeito e que teria envolvimento com a filha mais velha de Graziela, uma menina de 11 anos, que não se feriu no ataque. Porém, a delegada informou que não havia namoro e que o jovem e a garota estavam conversando há duas semanas, mas não havia relacionamento. “O adolescente já apresentou dados bem firmes da ausência de envolvimento dele com o fato”, afirmou a delegada. “Está totalmente colaborativo. Inclusive cedeu o aparelho celular dele”, completou. Posteriormente, a garota de 11 anos também deve ser ouvida. “O adolescente a cita, então é interessante trazê-la para confirmar os fatos”, disse a delegada.

As investigações continuam. “Caminhamos juntos, DPCami e DIC [Divisão de Investigação Criminal] no sentido de levantar dados para identificar a autoria [do ataque], que agora se encontra incerta”.

O delegado André Crisótomo, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), informou que, após o crime, a garota de 11 anos ficou com um parente. Na tarde desta segunda, a DIC de Tubarão faz apurações na rua para descobrir se há outros suspeitos de envolvimento no ataque à família.

Tiros