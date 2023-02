Pacientes com câncer devem ter cuidados extras durante o Carnaval

Antes de viajar, é fundamental avisar o médico responsável pelo tratamento; veja outras recomendações importantes

Para os brasileiros, o Carnaval é um dos feriados mais aguardados durante todo o ano. Com alguns pacientes oncológicos não é diferente. Mas será que eles podem aproveitar a folia normalmente?

Algumas restrições e recomendações podem ser destinadas às pessoas ainda em tratamento. O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga reforça os cuidados. “Sair da rotina não pode ser sinônimo de se descuidar da saúde. Por isso, o paciente precisa estar sempre atento ao seu corpo. O aparecimento de febre igual ou superior a 37,8ºC (medida embaixo das axilas), principalmente durante o tratamento quimioterápico, é um sinal de alerta e pode indicar a necessidade de procurar o serviço local de saúde”, comenta a médica Dra. Júlia Cordeiro.

Mesmo com as alterações na rotina e possíveis longos períodos fora de casa, respeitar as recomendações médicas e ter em mãos as medicações, tanto as de uso contínuo, como as sintomáticas, utilizadas em caso de dor, náusea ou febre, são providências das quais o paciente não pode abrir mão.

Na folia

A dica principal é evitar locais muito cheios, com aglomeração e usar máscara de proteção. “Os pacientes que estão ainda em fase de quimioterapia ou radioterapia precisam evitar grandes aglomerações e blocos festivos já que a imunidade pode estar baixa e o cansaço pode ser evidente. Eles podem se organizar para aproveitar o carnaval em grupos menores ou fazendo festas em família”, explicou a especialista.

Pode viajar?

Para quem gosta de viajar e aproveitar a folia em outras cidades, é ideal que converse com antecedência com seu médico oncologista. Normalmente o paciente pode viajar sim, desde que seja um passeio curto para evitar cansaço excessivo, com uso de máscara. “É importante planejar seu trajeto e destino final. Jornadas maiores ou não programadas podem gerar mal-estar. Por fim, tenha sempre alguém com quem contar, caso precise de ajuda”, disse.

Dicas para pacientes antes de viajar

– Consulte seu médico antes da viagem para garantir de que o passeio não irá interferir no tratamento;

– Tenha cópias de seus exames mais recentes e, se possível, uma carta do médico que o acompanha com resumo de seu diagnóstico e tratamento;

– Separe seus remédios e certifique-se de levar um pouco a mais do necessário para o período da viagem, caso haja algum contratempo;

– Em caso de viagens de avião, leve os medicamentos sempre na bagagem de mão e nas embalagens originais, para evitar problemas com a alfândega.

Dicas para durante a viagem

– Diminua as chances de contrair infecções. Dê preferência a bebidas engarrafadas e alimentos bem cozidos;

– Caso se sinta indisposto, reduza o ritmo das atividades e descanse;

– Se estiver viajando de avião, tente se levantar e caminhar um pouco a cada uma hora para melhorar a sua circulação;





Alimentação

Prefira alimentos preparados em casa ou em locais conhecidos. Assim, é possível controlar a qualidade dos alimentos. Lembre-se: frutas, verduras e legumes crus devem ser higienizados corretamente com o uso da solução desinfetante de hipoclorito de sódio.

Também é importante enfatizar: consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado. O álcool pode piorar os efeitos colaterais da quimioterapia, como náuseas, desidratação e feridas na boca. Pacientes com câncer devem conversar com seu médico sobre o consumo de álcool.

Hidratação

Carnaval é uma época muito quente, então a hidratação é fundamental. O consumo de água deve ser de, no mínimo, 2 litros por dia, preferencialmente nos intervalos das refeições. Outros líquidos podem ajudar na hidratação, como sucos naturais, chás e água de coco, mas a água sempre deve ser prioridade.

Cuidados extras

Para o paciente em tratamento, o sol pode ser muito prejudicial uma vez que a pele tende a ficar mais sensível.

Lembre-se de sempre:

– Utilizar protetor solar, reforçando a cada 2 horas;

– Utilizar chapéus com abas largas;

– Ingerir bastante água e água de coco;

– Utilizar roupas grossas e que protejam boa parte da pele;

– Evitar locais com muito sol;

– Evitar o sol em horário de pico (10 até 17h).

Com atenção e cuidado, todos podem aproveitar a folia com muita saúde.