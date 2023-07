Clínica-Escola de Fisioterapia atende mais de 8 mil no semestre

Pacientes são assistidos por alunos dos últimos períodos; atividades são supervisionadas por docentes especializados em diferentes áreas da fisioterapia

Neste semestre de 2023, a Clínica-Escola de Fisioterapia da Unifev contabilizou 8.093 atendimentos gratuitos à população. Os serviços foram desenvolvidos na clínica anexa ao Campus Centro, na Santa Casa de Votuporanga e na Creche do Idoso – em pacientes com pouca ou nenhuma mobilidade.

Na Clínica-Escola, a fisioterapia é oferecida em diferentes áreas – cardiovascular, dermatofuncional, ergonomia e saúde do trabalhador, estética facial e corporal, musculoesquelética, neurológica, respiratória e saúde pública.

Os serviços fisioterapêuticos são aplicados pelos estudantes dos últimos períodos, em regime de estágio, e sob a supervisão de docentes qualificados e com especializações, destaca a coordenadora do curso, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi. “A Clínica-Escola conta com uma estrutura ampla, com equipamentos modernos e avançados para atender as necessidades de cada paciente”.

Os atendimentos da Clínica retornarão a partir de agosto. Agendamentos e mais informações podem ser obtidos pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 899.

O espaço está localizado à Rua Paraná, nº 3557, Centro.

SERVIÇO

Clínica-Escola de Fisioterapia

Agendamentos: (17) 3405-9999 – ramal 899;

Local: Campus Centro da Unifev (entrada pela rua Paraná nº 3557).