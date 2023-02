Paciente ganha festa de aniversário na Santa Casa de Votuporanga

Arquiles Caires celebrou seus 70 anos, ao lado de seus irmãos na pracinha do Hospital

Fazer aniversário é renovar a esperança. Celebrar um novo ciclo, com quem a gente ama, desejando muita saúde e paz. Os 70 anos de Arquiles Caires não passaram em branco e foram comemorados dentro da Santa Casa de Votuporanga.

O morador de Macaubal está internado no Hospital desde o último dia 3, por conta de um diagnóstico da equipe de cardiologia clínica. Devido ao quadro, Arquiles permanecia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no sábado (11/2), dia do seu aniversário, mas não contava com uma baita surpresa dos profissionais.

Na pracinha da Instituição, Arquiles reencontrou seus irmãos Edson Caires e Zenaide Caires, de Macaubal e Licon Caires, diretamente de Campo Mourão-Paraná. O momento mais que especial foi marcado com bolo e refrigerante, além de ser dupla comemoração, já que sua irmã Zenaide faz aniversário no dia 12.

A emoção tomou conta do ambiente. “Agradeço de coração a todos que se dedicaram para realizar essa surpresa, fiquei muito emocionado e sou imensamente grato por comemorarem junto a mim esse dia. Agradeço a Deus pelos profissionais que colocou no meu caminho, todos aqui cuidam muito bem de mim”, disse o paciente. A família também agradeceu a iniciativa.

A coordenadora de Serviço Social, Ticiane Carla Luiz Camilo, deu detalhes da ação. “Por meio das visitas multidisciplinares, notamos que o paciente não estava recebendo muitos familiares com frequência. Seu único filho mora longe e seus irmãos residem em Macaubal. Em conversa, Arquiles falou de seu aniversário, compartilhou que sua irmã faria aniversário no dia seguinte (12/02) e que ele sempre almoça com ela para marcar as datas. Foi assim que surgiu a ideia da surpresa”, contou.

A festa trouxe impacto positivo no tratamento. “Trouxe disposição ao paciente, uma vez que o setor de UTI é restrito. Locomove-lo até a praça central, ver o sol, tomar um ar, fez toda a diferença, além do que ele não esperava a visita de todos os irmãos de uma só vez e a surpresa de um bolo no seu aniversário. Foi lindo de se ver!”, complementou.

Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, coordenadora da equipe multidisciplinar da Santa Casa, ressaltou que a Instituição busca humanizar o máximo possível o cuidado com os pacientes. “A UTI é um lugar muito tenso, pesado, eles vivenciam muitas coisas. Nosso foco é atender às necessidades emocionais dos internados em um padrão totalmente qualificado, acolhedor e confiável. É uma ferramenta de humanização pautada em celebrar a vida do paciente”, finalizou.