Paciente do Hospital de Base há mais de 34 anos, vendedora de bananas ganha moto no Sorte Saúde

Entrega foi realizada nesta quarta-feira e ganhadora já tem planos com o prêmio

Uma vendedora de bananas que passa por atendimento no Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto há mais de 34 anos ganhou nesta quarta-feira, 19, uma motocicleta no Show de Prêmios do Sorte Saúde, o título de capitalização do HB. A sortuda Maria Lucia Gottardo, de 64 anos, moradora de Planalto, resolveu retribuir o atendimento recebido no HB comprando o título, mas não imaginava que seria contemplada tão rápido.

Maria comprou o Sorte Saúde pela primeira vez há menos de 15 dias e já tem planos com o prêmio: vender a moto para o filho e criar uma reserva de emergência. Desde 1989 ela passa por atendimento no HB. Nesse meio tempo, ela precisou realizar diversos procedimentos complicados, desde neurológicos até tratamento de câncer, tudo gratuitamente.

“Comprei o Sorte Saúde no dia 5 de abril, quando passava por atendimento no HB. Dez dias depois, me ligaram informando que ganhei uma moto 0km no Show de Prêmios. Minha primeira reação foi não acreditar”, afirma Maria Lucia.

A compra de Maria trouxe um benefício duplo. Isso porque, o valor arrecadado com as vendas do Sorte Saúde é revertido em melhorias para mais de 2 milhões de pessoas que são atendidas no HB e demais unidades. Ao mesmo tempo, quem compra concorre a prêmios que chegam a R$ 150 mil.

“Somos responsáveis pelo atendimento de pacientes de mais de uma centena de cidades, além de pessoas que vêm de outros estados buscando tratamentos. Lançamos o Sorte Saúde como uma maneira de a população auxiliar nosso trabalho”, ressalta a Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do Hospital de Base.

A felicidade de Maria foi tão grande que, durante a entrega do prêmio, ela fez questão de comprar mais dois Sorte Saúde. “Quero ajudar a instituição e vi que realmente dá para ganhar”, finaliza a ganhadora.

Compre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de quatro motocicletas zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

Os títulos de capitalização estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Sobre o Sorte Saúde

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.