P​resos causam tumulto ao tentar fugir de presídios​ na região

Presos das penitenciárias 2 de Lavínia e Mirandópolis causaram tumulto ao tentar fugir das unidades neste domingo (17). A tentativa de fuga foi confirmada pelo Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo).

De acordo com o sindicato, agentes que atuam nas unidades conseguiram conter os detentos, evitando, assim, a fuga de todos os presos com auxílio da Polícia Militar.

Por meio de nota, o Sifuspesp disse que a falta de servidores coloca em risco os próprios trabalhadores.

“O problema se agrava com a superlotação. De acordo com dados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), em Lavínia há 1.984 detentos onde a capacidade é de 844. Em Mirandópolis, a capacidade é de 1.247, mas a população é de 2.280 presos”.

A reportagem do SBT no interior procurou a SAP, questionou sobre a nota do sindicato e a Secretaria informou que foi instaurado um processo disciplinar em desfavor dos sentenciados e uma averiguação para identificar se houve falhas na unidade prisional.