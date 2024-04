Operação policial resulta na prisão por receptação e porte de entorpecente em Votuporanga

Durante um patrulhamento rotineiro em Votuporanga, a equipe de Força Tática, em posse de informações sobre um recente furto de bicicleta, identificou um indivíduo suspeito conduzindo uma bicicleta com as mesmas características do objeto furtado. O suspeito, já conhecido pelas autoridades por envolvimento em atividades ilícitas, foi abordado e submetido a uma busca pessoal, resultando na apreensão de uma pedra de crack.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido às autoridades competentes para os procedimentos legais. Após apresentação na central de flagrantes, a vítima reconheceu a bicicleta como sendo a mesma subtraída anteriormente. Graças às diligências da polícia judiciária, a bicicleta foi restituída à sua legítima proprietária.

O indivíduo permanece sob custódia, à disposição da justiça, respondendo pelos crimes de receptação e porte de entorpecente. A ação demonstra o compromisso das forças policiais em combater o crime e garantir a segurança da comunidade.