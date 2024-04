Emaranhado de fios nos postes: Prefeitura e Elektro cobram empresas de telefonia e internet

Na semana que vem, as empresas se mobilizarão para realizar o trabalho no setor 3 que compreende a região central

A Prefeitura de Votuporanga e a Elektro convocaram as empresas de telefonia e de internet para uma nova reunião com a finalidade de cobrar o avanço do trabalho de limpeza das fiações expostas em postes da cidade. A medida está determinada através de Lei Municipal em vigor desde o início deste ano. O trabalho é importante para melhorar a segurança e o aspecto visual de ruas e avenidas.

A cidade foi dividida em 25 setores através de mapeamento feito pela Secretaria de Obras da Prefeitura. Durante o novo encontro, ficou definido que, na semana que vem, as empresas se mobilizarão para realizar o trabalho no setor 3 que compreende a região central.

No início do ano, o prefeito Jorge Seba e a analista institucional da Elektro, concessionária de energia elétrica, Dulcimar Cunha, conduziram uma primeira reunião com as empresas para apresentarem a nova lei e esclarecerem eventuais dúvidas.

Pela Lei Municipal nº 6.944, de 24 de janeiro de 2023, a Concessionária torna-se responsável pela garantia do uso correto do espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados em seus postes. Para isso, a Elektro é responsável por tomar todas as medidas cabíveis perante às empresas ocupantes para a correção de irregularidades e a retirada de fios inutilizados nos postes bem como a retirada de feixes de fios depositados nos postes, como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual.